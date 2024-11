Größte Weihnachtskrippe der Welt in Mörbisch: Guinness-Rekord in Sicht

Mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung wurde am vergangenen Freitag in Wien offiziell die Saison der Adventmärkte eröffnet. Und auch im Burgenland stehen die Punschhütten schon in den Startlöchern. Hier ein kleiner Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Ruster Adventmeile , 22. November bis 22. Dezember: Einer der schönsten Adventmärkte des Landes wird am kommenden Freitag eröffnet. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr.



, 22. November bis 22. Dezember: Einer der schönsten Adventmärkte des Landes wird am kommenden Freitag eröffnet. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Eisenstädter Christkindlmarkt , 22. November bis 24. Dezember: Ebenfalls ab kommenden Freitag verwandelt sich die Eisenstädter Fußgängerzone zum winterlichen Wunderland. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr.



, 22. November bis 24. Dezember: Ebenfalls ab kommenden Freitag verwandelt sich die Eisenstädter Fußgängerzone zum winterlichen Wunderland. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr. Advent in Oberpullendorf , 22. November bis 23. Dezember: Ab Freitag wird auch der Oberpullendorfer Hauptplatz in den Duft von Glühwein und Keksen eingehüllt. Täglich ab 16 Uhr geöffnet.



, 22. November bis 23. Dezember: Ab Freitag wird auch der Oberpullendorfer Hauptplatz in den Duft von Glühwein und Keksen eingehüllt. Täglich ab 16 Uhr geöffnet. „Gemma Christbam schaun“, 24. November bis 6. Jänner: In Bad Tatzmannsdorf wird ein etwas anderer Zugang zum Thema Weihnachtsmarkt gewählt. Bei einer „Christbaum-Tour“ durch die Ortschaft gibt es verschiedene Highlights zu erleben. Infos und Termine: bad.tatzmannsdorf.at