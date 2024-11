Kaufhaus Giesser in Edelstal: 130 Jahre und kein Ende in Sicht

Anschreiben lassen , das erscheint in Zeiten von Zahlen mit Karte und Handy wie eine fast vergessene Praxis. Im Kaufhaus Giesser gehört es heute noch wie selbstverständlich zum Service dazu. Susanne Giesser trägt die Schulden gewissenhaft in ihr Kassenbuch ein. Trotzdem kommt es vor, dass der eine oder andere kleine Einkauf vergessen wird. Aber auch das gehört dazu. „Nach einem Jahr laufen wir niemandem mehr wegen ein paar Euro hinterher“, lässt die 59-jährige Kauffrau Gnade vor Recht ergehen.

Susanne und Günter Giesser in ihrem Kaufhaus.

So ähnlich wird es bei den Giessers schon seit 130 Jahren gehandhabt. Günter Giesser führt den Betrieb, den sein Ururgroßvater 1894 als Bäckerei in der Edelstaler Hauptstraße gegründet hat, heute in vierter Generation zusammen mit seiner Frau.