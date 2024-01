Jede Beleuchtung wird noch einmal auf ihre Funktion getestet und die Figuren gehen in Plastiksäcken in den Sommerschlaf. „Man glaubt gar nicht, was das für eine Knochenarbeit ist“, sagt die Hausherrin.

Während SpongeBob Schwammkopf, Micky Maus und der Grinch jeden Abend im Garten stehen, konnte sich Sabine Gollnhuber am 20. Dezember einen privaten Traum erfüllen. Die Schlagerstars von den Edlseern kamen nach einem Auftritt in Birkfeld überraschend in den heimischen Garten: „Das war mein Highlight, davon zehre ich noch heute“.

Nur der Schnee ist nicht willkommen

Wer nicht wirklich willkommen ist, ist der Schnee. Moment, zu einem Weihnachtshaus gehören doch auch ein paar Schneeflocken, oder?

„Viel Schnee ist für uns das Schlimmste, was passieren kann. Den können wir dann nur mit der Schneeschaufel aus dem Garten räumen. Viele Figuren sind auch nicht dafür gemacht“, erklärt Gollnhuber.