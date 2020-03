Wechsel an der Spitze der Krages: Rucker übernimmt

Er tritt ab Mitte April die Funktion des Leiters des Finanzbereichs und der IT (Chief Financial Officer, CFO) bei den Kliniken Valens an, eines großen Reha-Verbundes im benachbarten schweizerischen Kanton St. Gallen mit sieben, mittelfristig acht Standorten.

"Berufliche Chance und familiäre Gründe"

„Das bedeutet für mich eine neue berufliche Chance in Heimatnähe. Aus familiären Gründen habe ich mich entschlossen, sie anzunehmen“, so Keckeis. „Der Grund für meine Entscheidung, die Geschäftsführungsfunktion in der KRAGES zurückzulegen und eine neue Aufgabe in der Schweiz zu übernehmen, liegt in meinem persönlichen Bereich: Das Pendeln zwischen den beiden Wohnsitzen im Burgenland und in Vorarlberg wollte ich meiner Familie nicht länger antun. Es war aber auf jeden Fall eine sehr herausfordernde, aber auch sehr schöne Zeit im Burgenland.