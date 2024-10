Wasserstand des Neusiedler Sees überstieg langjährigen Mittelwert

In den vergangenen beiden Jahren war man von einem so hohen Wert weit entfernt - 2022 etwa, als der tiefste seit 1965 gemessene Wert 114,90 betrug und auch 2023 wurden nur 115,01 gemessen.

Der See startete bereits relativ gut gefüllt in das Jahr 2024. Am 20. Juni wurde laut Wasserportal schon einmal das langjährige Mittel von 115,52 Meter über Adria kurz erreicht. Der heiße Sommer ließ den Pegel in weiterer Folge zwar recht stark sinken, im Vergleich zu 2022 etwa war jedoch die ganze Saison über Wassersport am See möglich. Die Hitze überstand er diesmal gut.