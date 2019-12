E-Mobilität: Was Oberwart mit Berlin, Paris und London gemein hat

Elektromobilität ist eine der Strategien gegen die drohende Klimakrise. Auf dem Weg zur massentauglichen Umsetzung liegen allerdings noch einige Stolpersteine, wie zum Beispiel fehlende Ladestationen. Oder die Frage, wie Strom aus regionalen Netzen dort eingesetzt werden kann, wo er produziert wird.

Die Antwort darauf wird derzeit in Oberwart gegeben, wo act4energy-Mastermind Andreas Schneemann (Energie Kompass) gemeinsam mit der Stadtgemeinde an einem Mobilitätskonzept der Zukunft arbeitet. Ein Teil davon wurde unlängst in Betrieb genommen: 7 neue Ladepunkte für E-Fahrzeuge (Typ2-Standardkabel) in der neu gestalteten Bahnhofstraße. 5 davon befinden sich in Straßenlaternen. Ähnliche Projekte gibt es laut Schneemann derzeit nur in Berlin, London und Paris.