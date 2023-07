Was Haubenkoch Michael Graf in seinem neuen Lokal auftischt

Das fängt beim Mittagsmenü an. Dafür haben die Grafs eineinhalb Jahre lang in Eigenregie „Standortanalyse“ betrieben, wie die Frau an der Seite des Haubenkochs sagt. „Was wollen die Neusiedler eigentlich?“, wollten die Restaurantbetreiber in spe wissen. Um es herauszufinden, sind sie einfach auf die Straße gegangen und haben Passanten Fragen wie diese gestellt: „Stell dir vor, du würdest jetzt Mittagessen gehen, was muss auf der Karte stehen?“