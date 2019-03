Warum Südburgenland-Touristen gern im "Keller" schlafen

Vor allem für die Wertschöpfung in der Region bringen die Weinkeller viel. „Ferienhäuser und Kellerstöckl sind interessant, weil die Leute raus gehen, in die Lokale und zum Einkaufen. Nicht wie beim Thermentourismus, wo die Gäste kaum das Hotel verlassen“, sagt Popofsits. Egal ob am Csaterberg, Eisenberg oder in Heiligenbrunn – viele Touristen haben die Kellerstöckl für sich entdeckt. „Sie sind etwas Einzigartiges und Authentisches für unsere Region, das gefällt den Gästen, egal wo sie herkommen“, weiß Popofsits. An potenziellen Aktivitäten mangle es nicht, nur das kulinarische Angebot lasse – vor allem an Werktagen – zu wünschen übrig. Viele Gäste sind auch mit dem E-Bike auf der Paradiesroute unterwegs, die immer beliebter wird.