Der Stadtparteiobmann der Volkspartei Thomas Haffer übt harsche Kritik: Es gebe genug Leerstände in Mattersburg und das Zubetonieren am Stadtrand komme einer „Hinrichtung der Innenstadt“ gleich. Grünen-Gemeinderätin Elisabeth Mendoza Vasquez sieht Mattersburg gar an der „Spitze der Bodenverbraucher“, FPÖ-Mann Peter Pregl fordert, dass die freistehenden Geschäftslokale in den anderen Einkaufszentren genutzt werden sollen. Am anderen Ende der Bezirkshauptstadt, in der „Arena Mattersburg“, haben zuletzt mehrere Geschäfte den Rückzug angetreten.

