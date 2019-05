Warum Frauen trotz Menstruationsbeschwerden zur Arbeit gehen

Für Frauen sind sie eine sowohl psychische als auch physische Belastung, für Männer oft ein Tabuthema: Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz. Die Fachhochschule Burgenland hat sich unter dem Motto „Think female & be female“ umfassend und wissenschaftlich mit der weiblichen Gesundheit beschäftigt. Im Rahmen eines Symposiums wurden am Montag nun die Ergebnisse einer Befragung präsentiert, an der knapp 500 Personen, davon 75 Prozent Frauen und 25 Prozent Männer, teilgenommen hatten.