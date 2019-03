Warum die Jägerschaft Schusszeiten für den Goldschakal fordert

Deshalb fordert der Jagdverband eine Schusszeit für die Raubtiere, die vor allem aus Ungarn ins Burgenland kommen. „Dort gibt es eine Jagdzeit, ebenso wie in Niederösterreich“, sagt Leitner. Im Seewinkel gibt es die Raubtiere schon länger; Gefahr für die Großtrappe stellen sie keine dar, meint Rainer Raab, Leiter des grenzüberschreitenden Großtrappen-Projekts. „Wobei in Ungarn im Großtrappengebiet bereits gezielt auf Goldschakal und Fuchs gejagt wird“, sagt Raab. Er glaubt, dass ein sinnvolles Management des Schakals auch in Österreich kein Fehler wäre. Denn natürliche Feinde fehlen dem Räuber.