Warum das neue Vorzugsstimmensystem Männer bevorzugt

© Kurier/Jeff Mangione Vorzugsstimme schlägt Listenplatz, deshalb könnte der Frauenanteil im Landtag sinken.

Gewählt werden kann mit Wahlkarte per Post, ab sofort auf der Gemeinde, mit Wahlkarte vor einer "fliegenden Wahlbehörde", am vorgezogenen Wahltag am kommenden Freitag oder am Wahltag am 19. Jänner.