Stimmzettel sind gedruckt: Auszählung wird am Wahltag abgeschlossen

Wahlschluss ist demnach um 16 Uhr, wenn die letzten Wahllokale unter anderem in Eisenstadt und Mattersburg schließen. Ausgezählt werden alle Stimmen inklusive Vorzugsstimmen noch am Wahlsonntag, betonte Landeswahlleiter Bernhard Ozlsberger am Dienstag.

Für Besonderheiten am Stimmzettel sorgen die NEOS und die Liste Hausverstand. Während die Liste Hausverstand ihre Kreiswahlvorschläge in den Wahlkreisen 1, 6 und 7 (Neusiedl am See, Güssing und Jennersdorf) zuerst eingebracht hat und somit als fünfte Liste vor den NEOS gereiht ist, waren die Pinken in den übrigen Wahlkreisen schneller und tauschen dort mit der Liste Hausverstand am Stimmzettel Platz.

Bei Hausverstand bleibt zudem Platz 26 auf der Landesliste leer, weil der Kandidat seine Kandidatur zurückgezogen hat.

Erste Gemeinde wählt ab 6.45 Uhr

Das erste Wahllokal öffnet am 19. Jänner um 6.45 Uhr in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg), die anderen folgen großteils zwischen 7 und 9 Uhr, die letzten Wahllokale sperren um 9.30 Uhr in Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) und Strem (Bezirk Güssing) auf. Um 10 Uhr ist die Wahl vereinzelt schon wieder vorbei - durchwegs in kleinen Gemeinden im Südburgenland, wie Ozlsberger festhielt.