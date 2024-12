Warum das Burgenland-Taxi jetzt bis nach Ungarn fährt

Seit 1. Dezember ist das Burgenländische Anruf-Sammeltaxi (BAST) auch in den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Neusiedl am See unterwegs. Fünf Kleinbusse pro Bezirk ergänzen nun täglich zwischen 4.30 und 20.30 Uhr das Öffi-Angebot im Landesnorden.