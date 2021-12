Vorfahrt für Vorzugsstimmen auf dem Weg in den Landtag

Was SPÖ und ÖVP bei der Landtagswahl Anfang 2020 selbst auferlegt gemacht haben, ist nun gesetzlich verankert: „Die (...) auf die Partei entfallenden Mandate sind den Wahlwerbern der Wahlkreisliste dieser Partei in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Vorzugsstimmen zuzuweisen“, heißt es in § 77 der Landtagswahlordnung, die im Rahmen des vorwöchigen Budgetlandtags samt der Gemeindewahlordnung geändert wurde. Auch bei der Gemeinderatswahl im Herbst 2022 bekommen Vorzugsstimmen mehr Gewicht, aber „hier waren wir nicht ganz so streng“, sagte die zuständige LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Montag. Auf Gemeindeebene spielt die Reihung auf der Parteiliste weiter eine wichtige Rolle, denn Bürgermeister sollten sich „ihr Team zusammenstellen“ können.

Rot und Türkis waren im Landtag für die Gesetzesänderung, die Kleinparteien FPÖ, Grüne und Solist Géza Molnár dagegen. Sie fürchten, im Mobilisierungswettstreit der beiden größten Parteien unter die Räder zu kommen. Die Grünen sehen den Vormarsch der „Ich-AG“ in der Politik. SPÖ-Klubchef Robert Hergovich hat einen anderen Blickwinkel: Die Parteien seien aufgerufen, „möglichst attraktive und sympathische Kandidaten aufzustellen“.