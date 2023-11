Vor Operation: Doskozil gab Agenden an seine Stellvertreterin ab

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat seine Agenden vor seiner mittlerweile sechsten Operation am Kehlkopf an Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) übergeben. Bei einer Sitzung der Landesregierung am Dienstag wurde Eisenkopf offiziell mit der Vertretung betraut, hieß es am Mittwoch aus dem Büro des Landeshauptmannes. Die Bereiche Gesundheit und Spitäler sowie Finanzen und Landesholding wird aber Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) übernehmen.

