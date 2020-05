Von der Idee zum neuen Job

"Den Mut dazu haben, das hat am längsten gedauert", sagt Jungunternehmerin Michaela Hammer. Sie hat ihren Bürojob gegen ein Gewerbe getauscht. "Ich bin seit Jänner selbstständige Ernährungs- und Bewegungstrainerin", sagt die Mattersburgerin. In ihrem alten Job habe sie nie den Sinn gesehen, jetzt ist sie von der Arbeit in ihrer eigenen Firma "live and shine" begeistert, wie sie im KURIER-Gespräch erzählt.

Unterstützung auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit hat sie von Ulrike Rössler bekommen. Sie leitet das Projekt "Gründe deinen eigenen Arbeitsplatz im Südburgenland". Am Anfang stehe immer eine Idee, dann wird erarbeitet was man daraus machen kann. Das Projekt wird vom Burgenländischen Frauenreferat und dem BFI Burgenland durchgeführt. "Wir wollen damit die Frauenbeschäftigung im ländlichen Raum weiter erhöhen, der Abwanderung entgegenwirken. Die Selbstständigkeit kann dazu die Chance bieten", sagt Landesrätin Verena Dunst.