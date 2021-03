Vom Bettenzählen und von Fallzahlen in Spitälern

87 Covid-19-Patienten wurden am Freitag in Burgenlands Spitälern behandelt, davon 19 intensivmedizinisch. In der Steiermark wurde vorsorglich wegen der Übernahme burgenländischer Patienten angefragt. Während also die Pandemie die Leistungsgrenzen der fünf burgenländischen Krankenhäuser ausreizt, wird auf politischer Ebene um das längerfristige Leistungsangebot gerungen.

Grundlage ist der Ende 2019 von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) präsentierte Masterplan für die Spitäler, in die schon damals jährlich rund 210 Millionen Euro geflossen sind.

Die SPÖ-Regierung spare die Krankenhäuser „kaputt“ und die drei kleineren Häuser in Kittsee, Oberpullendorf und Güssing würden im Schatten der Schwerpunktkrankenhäuser Oberwart und Eisenstadt zu geriatrischen Betreuungszentren „degradiert“, zeigten sich am Freitag ÖVP-Klubchef Markus Ulram und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas alarmiert. „Die Versorgungssicherheit ist nicht mehr gegeben“, sagte Ulram. Die türkisen Politiker verwiesen auf den im Dezember beschlossenen, aber noch unveröffentlichten Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) 2025 und eigene Berechnungen, wonach in den kommenden Jahren die Zahl vollstationärer Betten um 63 auf 989 sinke. Am ärgsten treffe es Oberpullendorf, das fast die Hälfte der Reduktion schlucken müsse.