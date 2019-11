Neues Spital für den Bezirk Neusiedl am See

Das neue Haus soll das um 1900 von Ladislaus Graf Batthyány gegründete und seit 1921 vom Land betriebene Krankenhaus Kittsee ersetzen. Das im nördlichsten Zipfel des Landes an der Grenze zur Slowakei gelegene Kittsee sei „ein suboptimaler“ Standort für die medizinische Versorgung des größten Bezirks, erläuterte Harald Keckeis, Geschäftsführer der Landes-Krankenanstaltengesellschaft Krages. Das 120-Betten-Spital mit mehr als 8.000 stationären Aufnahmen pro Jahr und 239 Mitarbeitern ist das kleinste der fünf Krankenhäuser im Land – das Spital in Hainburg (NÖ) liegt zudem keine 12 km entfernt. Zur „Aufrechterhaltung“ von Kittsee wäre ein „Investitionsbedarf von 70 Millionen Euro“ notwendig, so Doskozil.

Daher entschied man sich für eine zentralere Lösung. Der „idealtypische“ Standort zwischen Neusiedl und Gols sei für 105.000 Menschen im Nordburgenland inklusive Seewinkel innerhalb von 30 Minuten erreichbar, erklärte Wolfgang Habacher vom Grazer Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit (EPIG). Bis zur Eröffnung des Neubaus bleibe Kittsee in Betrieb, danach sollen dort und in Frauenkirchen Primärversorgungszentren entstehen. Schon bald hebt ein zusätzlicher Rettungshubschrauber im Bezirk Neusiedl ab.

Den Spitäler-Masterplan hatte Doskozil vor mehr als einem Jahr in Auftrag gegeben, weil er bei seinem Amtsantritt auf eine beunruhigende Lücke gestoßen war: Liefe in den fünf Spitälern alles so weiter wie zuvor, entstünde bis 2021 kumuliert ein zusätzlicher Finanzbedarf von 220 Millionen Euro. Gestern musste er einräumen, das erhoffte Einsparungspotenzial wurde nicht gefunden, nur „kostendämpfende“ Maßnahmen. Sparen hieße wohl zusperren, aber Doskozil bleibt bei der Garantie für die fünf Spitalsstandorte samt Jobs.

Neben den Leitspitälern Eisenstadt und Oberwart werden Güssing, Oberpullendorf und Neusiedl als Standardhäuser mit 24-Stunden-Versorgung und bestimmten Fachschwerpunkten geführt.

Gegen den Ärztemangel gibt‘s folgendes Rezept: Kann eine Kassenstelle nicht nachbesetzt werden, solle die Gebietskrankenkasse eine Primärversorgungseinheit ausschreiben. Für diese bewerbe sich die Krages und stelle Fach- und Hausärzte bereit.