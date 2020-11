Volksabstimmung: Pfad finden für die Waldschule

"Sind nicht gegen Pfadfinder"

„Wir sind nicht gegen die Pfadfinder“, kontert SPÖ-Vizebürgermeister Jochen Müllner. Das Prekariat habe sich 40 Jahre lang bewährt, deshalb sehe man keinen Bedarf für eine Neuregelung. Zudem habe auch die Gemeinde 40.000 Euro in die Schule investiert, räumt Müllner ein.

„Die geforderte Pachtdauer von mindestens 20 Jahren beschneidet die Gemeinde aber massiv in ihren Eigentumsrechten.“ Zudem, so räumt der Vize-Ortschef ein, bestünde für den Verein die Möglichkeit zur Untervermietung an Firmen.

Abzug bei einem "Nein"

Für Vereinsobmann Pavlu steht jedenfalls fest: Ginge die Volksabstimmung am Sonntag mit einem „Nein“ aus, müsste man sich einen anderen Standort suchen. „Ohne Vertrag wäre eine Zukunft für uns in Ritzing wirtschaftlich unmöglich.“