Neue Versuchsanlage zur Verwertung von Reststoffen in Pinkafeld eröffnet

Im südburgenländischen Pinkafeld wurde am Dienstag eine neue Versuchsanlage zur thermochemischen Aufbereitung von Reststoffen in Betrieb genommen.

Das Forschungsprojekt "Waste2Material", das seit fünf Jahren an der Entwicklung dieser Verfahrensart arbeitet, hat die Anlage errichtet, um Abfälle aus der mechanisch-biologischen Aufbereitung von Hausmüll zu verwerten.

"Wir investieren ganz klar in solche zukunftsweisenden Projekte", sagte der für Forschung und Innovation zuständige Landesrat Leonhard Schneemann . "Der Austausch zwischen Wirtschaft, Forschung und Lehre ist für alle gewinnbringend. Waste2Material trägt damit entscheidend zur Vorreiterrolle des Burgenlandes in innovativen und nachhaltigen Energie- und Umwelttechnologien bei."

Das Projekt wird von der EU und dem Land Burgenland mit insgesamt 1,9 Millionen Euro gefördert. Das Forschungsteam hat alles in Eigenregie organisiert und aufgebaut. "Das macht diese Konstruktion auch so einmalig in ganz Österreich", sagte Michael Peinsipp.

Die Anlage kann verschiedenste Reststoffe auf ihre Verwertung testen. Kooperationspartner aus der Praxis waren im Projekt der Umweltdienst Burgenland (UDB) und die Montan Universität Leoben.