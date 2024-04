Neuer Forschungskoordinator für das Burgenland

Martin Zloklikovits , Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH, ist neuer Forschungskoordinator des Burgenlandes. Er folgt in dieser Funktion Physiker Werner Gruber nach.

Das Land Burgenland ist außerdem neues Mitglied beim im Graz stationierten Green Tech Valley Cluster , teilte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Freitag mit.

Zloklikovits ist in der Forschungs- und Innovations GmbH sowohl in strategische als auch operative Fragestellungen eingebunden. Die Funktion des Forschungsbeauftragten wird er zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben wahrnehmen, hieß es. Zloklikovits sei ein "erfahrender und engagierter Experte", "der nicht nur die Forschungslandschaft des Burgenlandes wie seine Westentasche kennt, sondern das Know-how hat, vorhandene Synergien optimal zu nutzen", so Schneemann.