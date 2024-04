Versuch einer salomonischen Lösung im Teddybär-Prozess

Ein für alle Seiten gleichermaßen zufriedenstellendes Urteil kann es in dem „hoch strittigen“ Pflegschaftsverfahren um einen achtjährigen Buben wohl ohnehin nicht geben. Die Entscheidung, die am Montag in der Berufungsverhandlung am Landesgericht Eisenstadt getroffen wurde, ist vor diesem Hintergrund vielleicht der Versuch einer salomonischen Lösung.

Der Vater, ein Polizist, beantragte wegen angeblicher „psychischer Auffälligkeiten“ der Mutter das alleinige Sorgerecht, blitzte mit diesem Wunsch aber ab. Daraufhin soll zunächst seine neue Lebensgefährtin auf die Idee verfallen sein, ein Tonbandgerät im Teddybären des Volksschülers zu verstecken , um zu dokumentieren, was während des Aufenthalts des Buben bei der Mutter passierte.

Das Verfahren gegen die Mutter wegen „Quälens und Vernachlässigens unmündiger und wehrloser Personen“ endete mit einer Diversion. Der Bub ist weiter in der Obhut der Mutter, das Gericht hat ihr aber Auflagen erteilt. Der Vater und dessen Lebensgefährtin fassten im Sommer 2023 am Bezirksgericht Eisenstadt wegen der illegalen Tonbandaufnahmen hingegen Geldstrafen aus – in Summe deutlich über 2.000 Euro.

Diversion im 2. Anlauf

Dagegen hat Martina Hackl, Anwältin des Vaters, berufen. Weil sie am Montag – in Abwesenheit ihres Mandanten – vor einem Dreiersenat am Landesgericht Eisenstadt versprach, der Vater wolle Verantwortung für sein Tun übernehmen, spielte das Landesgericht den Ball nach kurzer Beratung ans Bezirksgericht zurück.