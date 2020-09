Verkehrsunfall in Gols forderte drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer zur A4 in Gols (Bezirk Neusiedl am See) wurden am Montag drei Personen verletzt. Ein 49-jähriger Pkw-Lenker touchierte mit seinem Fahrzeug einen Lkw und stieß danach mit einem weiteren Pkw frontal zusammen.

Der Mann wurde dabei ebenso verletzt wie der 65-jährige Fahrer des zweiten Unfallfahrzeuges und dessen 65-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz. Alle drei wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Straße war zwei Stunden lang gesperrt

An den beiden Autos entstand Totalschaden. Während des Bergungseinsatzes der Feuerwehr Gols war der Autobahnzubringer für zwei Stunden gesperrt.