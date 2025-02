Das Land betreibt 14 fixe Radarüberwachungsstellen , in jedem der sieben Bezirke sind es zwei. Den Gemeinden stelle man auch mobile Radarüberwachung zur Verfügung, etwa für Kontrollen vor Schulen. Vergangenes Jahr habe es dazu 65 Anforderungen aus den Kommunen gegeben. "Das Feedback der Gemeinden ist ein sehr positives, das hat einen Effekt", stellte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) fest.

Oft würden die Fahrer die Geschwindigkeit anpassen , auch wenn das mobile Gerät längst wieder weg ist: "Manchmal ist es notwendig zu strafen, damit man lernt." Bei den Radarkontrollen an den landeseigenen Überwachungsstellen wurden 6,6 Millionen Aufzeichnungen getätigt und rund 93.000 Anzeigen ausgestellt - ein Übertretungsprozentsatz von 1,43 , so Dorner.

Polizei: 198.811 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit

Auch im Bereich des Schwerverkehrs gab es deutliche Mängel. 4.600 Lkw wurden 2024 überprüft, davon hatten 41 Prozent mindestens einen schwerwiegenden technischen Defekt. Bei 27 Prozent bestand „Gefahr in Verzug“, ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Um solche Fälle schneller zu erkennen, werden neue Kontrollpunkte eingerichtet – darunter eine Prüfhalle in Nickelsdorf sowie neue Standorte in Stoob und Oberwart.