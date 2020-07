Vergiftete Hunde: Rattengift und Schneckenkorn waren die Ursache

Die Ursache für den Tod von zwei Hunden in Nickelsdorf und Parndorf vor wenigen Wochen steht nun fest: "Der toxikologische Befund ergab, dass in beiden Fällen die Hunde an einer Vergiftung starben", sagt Boris Mikula von der Tierklinik Parndorf.

Wie der KURIER berichtete, war vor gut drei Wochen eine Schäferhündin in Nickelsdorf gestorben, nachdem sie vom Besitzer aufgrund von Vergiftungssymptomen in die Tierklinik Parndorf gebracht worden war. Da im Garten des Hundebesitzers teerartige Klumpen gefunden wurden, deutete schon alles auf eine Vergiftung hin. Die Tierklinik Parndorf hat daraufhin Proben vom Mageninhalt des Hundes genommen und zur Untersuchung an die Universitätstierklinik München geschickt.

Das Ergebnis: Bei den Klumpen, die der Hund gefressen haben dürfte, handelte es sich um Rattengift.