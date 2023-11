Urteilsspruch im Burgenland nach Entführung von Sohn

Eine 36-Jährige, die 2019 ihren minderjährigen Sohn aus der Obhut des Vaters entführt hat, ist am Freitag am Landesgericht Eisenstadt zu 15 Monaten Haft, davon zwölf bedingt, verurteilt worden. Die Frau war mit dem damals achtjährigen Kind in mehreren europäischen Ländern untergetaucht und erst vier Jahre später ins Südburgenland zurückgekehrt, wo sie im vergangenen Oktober festgenommen wurde. Das Urteil ist rechtskräftig.

Schulsystem abgelehnt

Die Mutter bekannte sich vor Gericht schuldig, ihren Sohn 2019 nicht mehr zum Vater, der das alleinige Sorgerecht hatte, zurückgebracht zu haben. Unter Annahme falscher Identitäten habe sie mit ihm vier Jahre lang in mehreren europäischen Ländern gelebt. Gemacht habe sie das, weil sie das staatliche Schulsystem abgelehnt habe und es ihrem Sohn ersparen wollte, sagte ihre Verteidigerin vor Gericht.

Dass ihr kurz vor der Entführung die Obsorge entzogen wurde, habe sie gar nicht gewusst, weil der Bescheid erst angekommen sei, als sie schon weg war. Geahnt habe sie aber, dass das passieren könnte.

