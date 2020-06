Unterwegs für kranke Kinder

Dominik ist zufrieden, wenn die mobile Hauskrankenpflege kommt“, sagt sein Vater Walter Horvath aus St. Martin in der Wart. Auch er und seine Frau genießen es, wenn sie einmal in der Woche ein paar Stunden Pause haben und wissen, dass ihr Sohn gut aufgehoben ist. Ernestine Holik, von der Mobilen Kinderkrankenpflege Burgenland, kurz MOKI, kommt seit einem Jahr regelmäßig zu dem Bub, er ist von Geburt an schwer behindert und braucht rund um die Uhr Pflege. Holik übernimmt aber nicht nur pflegerische Aufgaben, sie geht mit Dominik spazieren und ist für ihn da.

„Es ist schon super, wenn ich mit meiner Frau gemeinsam weggehen kann, sei es ins Freibad oder einkaufen“, sagt Horvath. „Für Dominik ist es auch besser, wenn wir fit sind“, sagt seine Mutter Krisztina. Denn der Junge braucht ständig Pflege, eine Nacht durchschlafen könne die Familie nie. Da kämen ein paar Stunden Erholung oft gelegen. Holik versteht die Eltern und ist schon zu einem Teil der Familie geworden. Bei der Entlastungspflege gehe es hauptsächlich darum, den Eltern etwas Freiraum zu geben. „Am Anfang muss man sich auf die Gewohnheiten und Gegebenheiten einstellen“, sagt die Kinderkrankenschwester. Sie arbeitet seit etwa einem Jahr für die MOKI.