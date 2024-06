Unger Steel Group: Von der Schlosserei zum nachhaltigen EU-Marktführer

Geschichte

1952 gegründet, ab 1986 Aufbau zum international tätigen Unternehmen, 2008 Eintritt von Mattias Unger, 2018 Erweiterung und Modernisierung

1.400 Mitarbeiter

arbeiten weltweit für die Unger Steel Group. Internationale Niederlassungen gibt es in Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in den USA und in Rumänien