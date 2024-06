Erbitterte Gegner vielleicht bald gemeinsam im Landtag

"Ich schließe das nicht aus", sagt Strobl zum KURIER. Aber man sei in der Entscheidungsfindung noch nicht so weit und außerdem gäbe es auch andere potenzielle Bewerber.

In der Partei geht man davon aus, dass der Ollersdorfer Bürgermeister Bernd Strobl als Temmels Nachfolger an der Spitze der Güssinger Bezirkspartei auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl wird.

Als fast neu darf auch Hans Unger aus dem Bezirk Oberwart noch gelten. Der Bürgermeister von Oberschützen sitzt erst seit Ende 2022 im Landtag, jetzt wird er erstmals als Nummer eins des Bezirks ins Rennen gehen.

In den anderen vier Bezirken sind Patrik Fazekas in Oberpullendorf, Christian Sagartz in Mattersburg, Thomas Steiner in Eisenstadt und Markus Ulram in Neusiedl gesetzt.