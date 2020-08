ÖVP-Bürgermeister sagt SPÖ-Regierung Kampf an

„Das ist kein Zustand mehr“, ärgert sich Strobl im KURIER-Gespräch über die Mühlen der Verwaltung im Landhaus. „Es geht nicht um mich, sondern um die 1.000 Ollersdorfer, die auf ihr Geld warten müssen“. Ob er der einzige Bürgermeister mit derlei Erfahrungen sei? Strobl: „Jammern tun viele Kollegen“, aber die würden lieber in Deckung bleiben.

Im Land versteht man die Aufregung nicht, zumal Strobl dieselbe Kritik schon vor einem Jahr geäußert habe. „Für Güterwege wird nach Fertigstellung und Vorlage sämtlicher Unterlagen und nach Vorhandensein öffentlicher Mittel eine Förderung von rund 50 Prozent in Aussicht gestellt“, erläutert Bauten-Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Nachsatz: „Ein Rechtsanspruch besteht nicht“. Güterwege seien grundsätzlich Gemeindesache, das Land helfe gerne nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten, wobei man alle 171 Gemeinden fair behandeln wolle. Für Staunen sorgt deshalb, welche Kostenbeiträge ans Land Strobl einstellen will, denn eigentlich müssten Kommunen die gesamten Kosten für Güterwege tragen. Es gebe immer wieder Forderungen des Landes, so Strobl, der nicht lockerlassen will. Denn „wir sind keine Bittsteller, sondern Partner des Landes“.