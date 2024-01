Ungarn hält an umstrittenem Großprojekt am Neusiedler See fest

Ungarns rechtsnationale Regierung hält trotz Protesten am umstrittenen Großprojekt Neusiedler See in Fertörakos fest und erteilte bereits zum dritten Mal eine Umwelt-Genehmigung für dessen Realisierung. Die beiden vorherigen Genehmigungen hatte ein Gericht in der westungarischen Stadt Györ aus Umweltschutzgründen "kassiert", berichtete das Onlineportal "SzMo.hu" am Dienstag.

