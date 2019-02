Unfall bei Kukmirn: 42-Jähriger nach Fahrerflucht ausgeforscht

Am Dienstag ereignete sich auf der Eltendorfer Landesstraße ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls beging Fahrerflucht. Er soll den Unfall durch ein riskantes Überholmanöver ausgelöst haben.

Polizisten der Polizeiinspektion Königsdorf konnten jetzt einen 42-jährigen Mann aus dem Bezirk Jennersdorf ausforschen. Bei seiner Befragung gab dieser an, dass er sich an das Überholmanöver erinnern kann, wo er einen Pritschenwagen und ein schwarzes Auto überholt hatte, von einem Unfall will er aber nichts mitbekommen haben.

Der Fahrerflüchtige wird an die Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.