Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Eisenstadt Pflastersteine zunächst auf die Fahrbahn und dann in die Richtung von Polizisten geschmissen. Dem Mann gelang die Flucht, er konnte trotz des Einsatzes von einem Diensthund und einer Drohne nicht aufgefunden werden, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit. Verletzt wurde niemand, auch an Fahrzeugen entstand kein Schaden.

