Umstrittene Entenjagd: Bürgermeister geht zu Umweltanwalt

Landesjägermeister Roman Leitner kennt den konkreten Fall nicht, hat jedoch das von Spitzmüller genannte Video aus dem Vorjahr gesehen. „Wie die Treiber darin mit dem Wild umgehen, ist nicht in Ordnung“, stellt er klar. Es sei Pflicht des zuständigen Jagdleiters, hier einzuschreiten. Das Bejagen von ausgesetzten Tieren sei laut Jagdgesetz aber grundsätzlich zulässig, betont Leitner. Es muss nur der Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden und es sind bestimmte Fristen einzuhalten. „Die Tiere müssen acht Wochen vor Beginn der gesetzlichen Schusszeit ausgewildert werden“, sagt Leitner. Da diese Schusszeit im Burgenland am 1. September beginnt, wurde die Frist also eingehalten. Und er widerspricht der Darstellung Spitzmüllers: „Die Tiere passen sich an das Leben in der Natur sehr wohl an.“