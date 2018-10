Treibjagd auf Enten: Zuerst das Füttern, dann das Töten

Unterstützung kommt von den Grünen und auch von den im Vorjahr geänderten Gesetzen zur Jagd (auf Landesebene) und zum Tierschutz (Bund). Das burgenländische Jagdschutzgesetz besagt nämlich, dass „der Abschuss von weiblichen Tieren im selben Jahr, in dem sie ausgesetzt wurden, verboten ist“, sagt Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller von den Grünen. Außerdem sei fraglich, ob es überhaupt eine Bewilligung für das Aussetzen der Tiere gebe. Er kündigt eine Anfrage an Landesrätin Astrid Eisenkopf, zuständig für den Natur- und Umweltschutz, zum Thema an.

Die beruft sich ebenso wie der Nickelsdorfer Bürgermeister und Jäger Gerhard Zapfel auf die Behörde, also die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See: „Die Behörde hat geprüft, alles ist in Ordnung.“ Man wolle demnächst aber das Gespräch mit der für Jagd zuständigen Landesrätin Verena Dunst suchen, um die Thematik zu besprechen, heißt es aus dem Büro von Eisenkopf.

Aus der Bezirkshauptmannschaft heißt es, dass entsprechende Anzeigen überprüft worden seien, es aber nichts zu beanstanden gegeben hätte. „Wir haben die Meldung bekommen, dass importierte Enten ausgesetzt werden. Die Amtstierärztin war bei der Aussiedelung dabei, es gab keine Beanstandungen was das Tierschutzgesetz betrifft“, sagt die stellvertretende Behördenleiterin Ljuba Szinovatz. Allfällige weitere Anzeigen werde man natürlich genau überprüfen.