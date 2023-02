Uhudler, Wurst und Nudeln statt Mathe

Das Besondere bei Boisits, der bis Februar eigentlich Mathematik und Geografie studiert hat: Er weiß genau, was er seinen Kunden anbietet. „Die Produkte hole ich am Wochenende selbst ab“, erzählt er. Wenn er keine Zeit hat, fragt er Freunde, ob sie ihn „beliefern“ können. Das geht, immerhin pendeln genug Burgenländer Richtung Wien. Einmal im Monat will der Jungunternehmer „seine Produzenten“ ins Geschäft einladen, um ihre Produkte vorzustellen. Im März soll das etwa Matthias Mirth von der „Uhudlerei“ sein.

Dass er mit einer Selbstständigkeit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch ein Risiko eingeht, ist Boisits bewusst. „Wegen der Energiekosten mach ich mir schon Sorgen“, sagt er. Dennoch ist der 23-Jährige zuversichtlich, dass die Perchtoldsdorfer die Qualität zu schätzen wissen. „Einige Produkte haben schon ihre Stammkunden gefunden“, sagt er.