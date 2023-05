Überflutete Keller in Eisenstadt: OSG-Installateur unter Verdacht

Zumindest ein - kleiner - Teil der Vandalenakte in Eisenstädter Wohnhäusern der OSG scheint geklärt: Ein Mitarbeiter der OSG soll am Freitagabend gegenüber der Polizei gestanden haben, Keller im Wohnkomplex in der Kasernenstraße unter Wasser gesetzt zu haben. Der Installateur wurde daraufhin fristlos entlassen. "Er musste sofort Schlüssel und Dienstauto zurückgeben und über ihn wurde ein Betretungsverbot verhängt", sagte OSG-Vorstandschef Alfred Kollar am Dienstag.