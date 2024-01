Trotz Krise: Positive Stimmung auf der 32. Oberwarter Baumesse

Fünf Messen pro Jahr

Die 32. Oberwarter Baumesse beginnt am Donnerstag um 9 Uhr auf dem Messegelände. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitag ab 10 Uhr statt. Am Podium werden Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP), Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth begrüßt. Im Laufe des Jahres werden auch die Einsatzmesse „Signal 112“, die Bildungs- und Berufsinformationsmesse, die Genussmesse und die Inform stattfinden. Im kommenden Jahr könnte eine weitere Veranstaltung hinzukommen. „Wir denken darüber nach, ob wir 2025 eine neue Messe machen“, sagt Tuider.

Fest steht bereits, dass es an jedem Messesamstag die Möglichkeit geben wird, Blut zu spenden. Auf der Baumesse ist das am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr am Blutspendemobil „Karl“ des Roten Kreuzes auf dem Messegelände möglich.

➤ Lesen Sie auch: Intensivmediziner und Rettungsdienste rufen zum Blutspenden auf