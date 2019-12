Tresor aufgebrochen: Pfleger bestahl 93-Jährige im Burgenland

Ein 26-jähriger Pfleger hat in der Nacht auf Mittwoch in Wiesen (Bezirk Mattersburg) eine 93-Jährige, die er betreute, bestohlen. Während die Frau schlief, dürfte der Mann den Wandtresor in der Abstellkammer mit einem Schraubenzieher aufgebrochen haben. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nach dem Täter wird gefahndet.

Der 26-jährige Rumäne stahl drei Geldkuverts und fünf Golddukaten aus dem Tresor. Aus dem Nachtkästchen der 93-Jährigen nahm er außerdem deren Geldbörse mit. Danach versperrte der Pfleger laut Polizei die Haustür von innen, ließ den Schlüssel stecken und flüchtete über sein Zimmerfenster im ersten Stock.