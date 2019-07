91-Jährige in Altersheim bestohlen: Polizei sucht Trio

Rund 10.000 Euro sollen die drei Männer im Bild vom Bankkonto einer 91-Jährigen gestohlen haben. Am 6. Mai ging das Trio einfach in das Altersheim in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau, marschierte ins Zimmer der Pensionistin und ließ dann ihre Handtasche mitgehen.

Hinweise gesucht

Nun konnte die Polizei Bilder aus der Überwachungskamera einer Bank sichern, mit denen sie die drei Männer finden möchte. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.