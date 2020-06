Traktor und Werkzeug aus Scheune gestohlen

In Nikitsch im Bezirk Oberpullendorf sind aus einer Scheune ein Traktor samt Frontlader und drei Erdbohrer gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter dürften sich bereits am vergangenen Wochenende Zutritt zur Scheune verschafft haben.

Bemerkt wurde der Diebstahl schließlich am Montagvormittag, berichtete die Polizei. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Weil der Besitzer am Wochenende nicht im Betrieb anwesend war, dürfte der Diebstahl zunächst unbemerkt geblieben sein, so die Polizei. Einer der gestohlenen Erdbohrer sei noch am Fahrzeug angehängt gewesen, die anderen hätten sich im Frontlader befunden. Die Ermittlungen laufen.