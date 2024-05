Radrundfahrt erstmals mit Start und Ziel in Bad Tatzmannsdorf

Etappe, Samstag, 6. Juli: St. Johann in Salzburg/Alpendorf – Kals am Großglockner, 151,5km, 3.692hm

Nach 31,7 Kilometer gibt es die erste Bergwertung am Eisenberg , gefolgt vom ersten Sprint in Deutsch Schützen.

Der Startschuss am Mittwoch, 3. Juli, fällt um 11 Uhr am Josef-Haydn-Platz.

WSA-Teamchef Christoph Resl freut sich nach dem Prolog in St. Pölten auf eine spannende Auftaktetappe: "In Erinnerung von 2016 ist mir persönlich noch die reizvolle Landschaft des Südburgenlandes, das wellige Profil und meist auch noch der Wind, der sicher auch heuer wieder eine entscheidende Rolle spielen wird. Da es bei der heurigen Streckenführung der Tour of Austria nur wenige gute Tage für die Sprinter gibt, wird die erste Etappe vermutlich in einem Sprint enden. Ob das technisch schwierige Finale durch die Thermenregion einen Massensprint zulässt oder eine kleinere Gruppe ankommt, wird sich am 3. Juli weisen. Die Etappe ist nicht superhart, aber unterschätzen darf man das wellige Profil auf keinen Fall."