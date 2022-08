Toter Seeadler in Gols gefunden – Kollision mit Windrad vermutet

Der Winzer Gernot Heinrich hat am Dienstag einen traurigen Fund in Gols gemacht: Nahe der Hottergrenze zu Mönchhof lag ein toter Seeadler. Hobby-Vogelkundler Hans Wurm brachte das leblose Tier daraufhin zur Nationalpark-Verwaltung in Apetlon, wo es bis zur Untersuchung in einem Kühlfach liegt.