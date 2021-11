Tote Stare: Winzer stand vor Gericht

Nach einer Anzeige einer Privatperson müssen zwei Winzer aus dem Seewinkel auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt Platz nehmen. Im Herbst des Vorjahres sollen sich in deren Weingartennetzen Vögel verfangen haben und dort „qualvoll verendet“ sein, heißt es in den Strafanträgen – der KURIER hat berichtet.

Am Freitag musste sich der erste Beschuldigte wegen des Vorwurfs der Tierquälerei nach §222 StGB vor Gericht verantworten.

Der 50-Jährige bekannte sich nicht schuldig und bestritt, dass die Fotos mit den toten Vögeln, die eine Burgenländerin zur Anzeige gebracht hatte, tatsächlich seinen Weingarten zeigen würden. Laut Anklage waren die Starenetze nicht sachgemäß angebracht, wodurch die Tiere sich verfingen und qualvoll verendeten.