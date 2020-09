Burgenland: Winzer im Kampf gegen Stare

Vom Netz bis zur Drohne

Unter die erlaubten Maßnahmen fällt etwa der Einsatz von Drohnen, (Klein-)Flugzeugen, Netzen, Schreckschussapparaten bzw- Pistolen. Die Ausbringung von Netzen sei relativ teuer und arbeitsintensiv, an die Schreckschüsse würden sich die intelligenten Tiere rasch gewöhnen, so Klöckl. Der Einsatz halb automatischer bzw. automatischer Gewehre und scharfer Munition sei streng verboten.

Manfred Widder, Obmann des Weinbauvereins Rust, zeigte sich vor der kurz bevorstehenden Hauptlese verzweifelt. Und das nicht wegen der erwarteten Ernte. Die werde „von der Qualität her gut“. Was ihm Sorgen bereitet, seien die gefiederten Gäste. „Früher hatten wir vielleicht 500 Stare in den Weingärten. Jetzt kommen Schwärme mit bis zu 50.000 Tieren“, sagt Widder. Ende des Vorjahres habe man wegen der Stare einen 100-prozentigen Ausfall bei den für den Süßwein vorgesehenen Trauben verzeichnet.