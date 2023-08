Mit dabei in Stadtschlaining ist auch ein Teilnehmer aus dem Wohnheim Dornau, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Das Heim ist auch Austragungsort einer Vorrunden-Gruppe. Gespielt wird weiters im Burghotel, dem Rittersaal der Burg, im Felsenmuseum Bernstein und auch im Reduce Hotel Bad Tatzmannsdorf.

➤ Mehr über die Burg Schlaining

Das Finale findet am 25. August ab 17 Uhr im Granarium auf Burg Schlaining statt. Der Eintritt ist frei, in den Spielpausen können sich Besucher selbst am Geschicklichkeits- und Taktikspiel versuchen.