Thomas Stipsits: Dreharbeiten für zweiten Stinatz-Krimi gestartet

Nach der "Kopftuchmafia" kommt die "Uhudler-Verschwörung": Noch vor der TV-Premiere von Thomas Sitpsits ' erstem Stinatz-Krimi wird bereits an Teil Zwei gearbeitet. Wie der ORF wissen lässt, haben am vergangenen Dienstag die Dreharbeiten für den nächsten Fall von Polizeiinspektor Sifkovits begonnen.

Gefilmt wird wieder an Originalschauplätzen in Stinatz und Umgebung sowie in Wien. Thomas Stipsits verkörpert seinen "Burgenland-Columbo" Sifkovits wieder selbst. In seinem zweiten TV-Auftritt stellt er Ermittlungen zum vermeintlichen Unfalltod eines Winzers an. Und nebenbei gilt es noch, einen Hühnerdiebstahl bei Verwandten des Landeshauptmanns aufzuklären.