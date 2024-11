Teure Markenfallen: Wirtschaftskammer warnt vor dubiosen E-Mails

"Wir raten dringend, diese E-Mails weder zu beantworten noch darin enthaltene Links anzuklicken", so die Experten der Wirtschaftskammer.

In den Nachrichten des "TIP Register" wird suggeriert, dass Dritte beabsichtigen, die Marke des Unternehmens eintragen zu lassen. Um dies zu verhindern, sollen Betriebe direkt mit dem Absender Kontakt aufnehmen und eine teure Registrierung abschließen. Eine List, die schon früher in ähnlicher Form von angeblichen Domain-Registrierungsbüros aus dem Ausland bekannt war.

Teures Täuschungsmanöver: Überhöhte Gebühren, undurchsichtige Anbieter

Wie die Wirtschaftskammer Burgenland warnt, bleibt die Herkunft dieser E-Mails und die Identität des Absenders undurchsichtig. "Es ist weder ein Name noch eine Adresse angegeben, was auf ein unseriöses Angebot hinweist", so die Experten.