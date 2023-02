Terrorprozess gegen Sohn eines Hamas-Gründers in Eisenstadt

Start der Verhandlung

Der Beschuldigte wird mit fünf Justizwachen in den Saal geführt. Im Gerichtssaal unterstützt ihn eine Übersetzerin. Er gibt an staatenlos zu sein. Der Angeklagte lernt und übt laut eigenen Angaben den Beruf des Kochs aus.

Er habe die Matura, ein Studium jedoch nach einem Jahr abgebrochen. Für vier minderjährige Kinder gibt es eine Sorgepflicht. In Österreich ist der Mann nicht vorbestraft, jedoch gibt es mehrere Vorstrafen in Israel. Darunter waren unerlaubter Aufenthalt, Einbruch in ein Auto - was der Mann bestreitet - und Fälschung. Er sei in Israel auch in Haft gewesen.